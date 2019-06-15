Ertuğrul Ersoy Lecce'de

Son dönemde Avrupa kulüplerine transfer olan yerli oyuncu sayısı hızla artıyor. Bu kervana Bursaspor'un genç futbolcusu Ertuğrul Ersoy da katıldı.

LECCE İLE 4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI

TFF'nin yabancı kuralı nedeniyle Türk oyuncu yetişmediğini dile getirdiği bir dönemde Cenk Tosun, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi milli futbolcularımız Avrupa'nın yolunu tuttular. Bu isimlere Ertuğrul Ersoy da dahil oldu.

2010 yılında Gölcükspor altyapısından Bursaspor altyapısına transfer olan Ertuğrul Ersoy, önümüzdeki sezon İtalyan kulübünün formasını giyecek. Lecce, stoper, ön libero ve sağ bek mevkilerinde forma giyen Ertuğrul için Bursaspor'a 1.4 milyon euro artı bonus ödemeleri yapacak.

1.87 cm boyundaki oyuncu, kafa toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Lecce'nin Ertuğrul'u tercih etmesinin bir diğer nedeninin, oyunu kurma yeteneğinden ileri geldiği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor ile 30 maça çıkan Ertuğrul, 1 gol kaydetti.