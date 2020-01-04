Ertuğrul Sağlam: 12 tane teklif geldi, Samsun'u seçtim

TFF 1. Lig'e çıkma mücadelesi veren Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam önemli açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk hedefi içinde olduklarını belirten Sağlam, "Bu seneki hedefimizi hepimiz biliyoruz, inşallah sezon sonunda 2'nci Lig'de şampiyon olup, 1'inci Lig'e, daha sonra da aynı hedefi devam ettirip en kısa süre içerisinde Süper Lig'de olmak istiyoruz" dedi.

Samsunspor'un büyük başarılar elde edebilecek bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Ertuğrul Sağlam, "Tekrar Türk futbol tarihine altın harflerle yazılacak bir başarıyı inşa etmek için buradayım, bunu çok açık ve samimi bir şekilde söylüyorum. Bugün Samsun şehri ve Samsunspor futbola ait değerlerin tamamını, biraz önce de saydım, biraz daha açmak istiyorum. Sağ olsun başkanımız Yüksel Yıldırım ve Yıldırım Holding sayesinde Samsunspor o çok kısa geçmişe kadar ki süregelen büyük tüm sıkıntılarından kurtuldu ve gerek kurumsal kimliğiyle gerek kulüp içi organizasyonuyla, gerek vizyonuyla bugün fiziki şartları da tamamıyla oluşturan, tesisi, mükemmel bir stadı, bunun yanında çok güzel bir şehir Samsun, taraftarlık bilinci, taraftarın takımına vermiş olduğu destek, bütün bu değerleri bir araya getirdiğimiz zaman şunu abartmadan ve samimi bir şekilde söylüyorum ki bugün 'Türkiye'de Süper Lig takımları da dahil bana 3 takım say' deseniz bunların içine Samsunspor'u mutlaka koyarım." ifadelerini kullandı.

Sağlam, "Dolayısıyla futbola ait tüm değerleri içinde barındıran bir kulübün, bir camianın da ben çok kısa süre içerisinde ait olduğu yere çıkacağına kesinlikle inanıyorum. Samsunspor'un yeri kesinlikle Süper Lig'dir ve Allah'ın izniyle Süper Lig'e çıktığımızda zamanın da zirveye oynayan ve bunu daha önce de çok iddialı bir şekilde söyledim Süper Lig'de şampiyon olan 6'ncı kulüp ve takım olarak -tabii o zamana kadar başka şampiyon çıkmazsa- Samsunspor Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıracaktır. Ben bu beklentiler doğrultusunda buradayım yoksa Süper Lig'den gelen teklifler ve bir öncü ligden gelen tekliflerimi topladığım zaman yakın geçmişte toplam 10-12 tane teklif geldi ama inanın hiçbirisi beni bu kadar heyecanlandırmadı. Benim farklı bir amacım var, farklı bir proje bekledim ve Samsunspor'daki bu proje beni ikna etti ve ben de gönül rızasıyla işin bir yanında duygusallık ve diğer yanında profesyonellikle, bu yapılanma ve organizasyon doğrultusunda inşallah bu takım Süper Lig'e çıkacak ve Süper Lig'de de zirveyi zorlayacak, Avrupa kupalarının gediklisi olacak ve bir gün gelecek ki Samsunspor aynı Bursa'da yaşadığımız gibi Süper Lig tarihine adını 'şampiyon takım' olarak yazdıracak" şeklinde konuştu.