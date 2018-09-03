Ertuğrul Sağlam: F.Bahçe'yi daha farklı yenebilirdik

Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, kulübün resmi radyosu "Kayserispor Radyo"da açıklamalarda bulundu.

"HARUN OLMASA FARK OLURDU"

Tecrübeli teknik adam, "İkinci yarıda çok pozisyon bulduk. Kaleci Harun da çok kurtardı. 6-2 ya da 6-3'lük bir skor da olabilirdi. Golü beklemediğimiz anda yedik. Faul vardır ya da yoktur ama erken gol yememek için çalışmıştık. Yine de geri dönüşlerimiz iyi oldu." diye konuştu.

Fenerbahçe cephesini sinirlendirecek açıklamalar yapan Sağlam'a taraftarlar sosyal medyadan tepki göstermeye başladı. Kayserispor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek büyük sevinç yaşamıştı.