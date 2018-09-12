Ertuğrul Sağlam: Göztepe maçı final havasında geçecek

Kayserispor'un ligin ilk 4 haftasında aldığı sonuçlar ve sergilediği futbolun kalitesinin Göztepe maçında da devam etmesi halinde Süper Lig'deki hedeflerinin belirleneceğini, üst sıralarda mı yoksa idare eden bir takım mı olacağını ortaya çıkaracağını söyleyen başarılı teknik adam, ''Göztepe 4 maçta 3 puan alan bir takım olarak görünse de iyi bir kadrosu olan oynadığı futbolla daha üst sıralarda bulunması gereken bir takım. Her maçımız final maçı niteliğinde. İyi mücadele eden çok üreten bir takım olduk. En önemlisi mazeretleri ortadan kaldırdık. Futbol adına doğrulardan yanayız. Saha koşulları, hakem ve rakip oyuncular gibi mazeretlere asla sığınmayacağız. Oyuncularımızın üzerinden bir psikolojik yük kalktı. Şimdi her maçı kazanırız. Geriye düşsek bile öne geçeriz anlayışı hakim oldu. Göztepe maçı öncesi Varela iyileşti. Sakıb'ın sakatlığı sürüyor. Sapunaru bugün Romanya Milli Takımı'ndan dönerek, aramıza katıldı. Güzel maç olacak'' diye konuştu.