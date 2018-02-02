Ertuğrul Sağlam ilk galibiyetini aldı

İran Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Traktör Sazi, 22. hafta maçında Pedide'yi 3-0 yendi.

Teknik direktörlüğünü Ertuğrul Sağlam'ın yaptığı Traktör Sazi, Meşhed kentindeki İmam Rıza Stadı'nda Pedide takımına konuk oldu.

SAHADAN 3-0 GALİP AYRILDILAR

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 51. dakikasında Mehdi Mehdipour'un golüyle öne geçen Traktör Sazi, İhsan Pehlivan'ın 83 ve 90. dakikalardaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın 49. dakikasında konuk ekipte forma giyen Muhammed Hüseyin Muradmend, kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde 6. galibiyetini alan Traktör Sazi, puanını 25'e çıkarırken, Pedide ise 23 puanda kaldı.

İLK GALİBİYETİMİZİ ALDIK

Maçın ardından Instagram hesabından açıklamada bulunan Sağlam, "İlk galibiyetimizi aldık. Oynayan, oynamayan bütün futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Güzel günler için çalışmaya devam edeceğiz. Gerek stadyumda gerekse Tebriz ve diğer şehirlerde bizi destekleyen herkese çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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