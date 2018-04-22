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Ertuğrul Sağlam İran'da da yapamadı

Ocak ayında İran’ın Tractor Sazi takımının başına geçen Ertuğrul Sağlam, bekleneni veremedi. Sağlam'ın kalan 2 maçın ardından takımdan gönderileceği öğrenildi.

Ertuğrul Sağlam İran'da da yapamadı
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İran’ın Tractor Sazi takımını çalıştıran Ertuğrul Sağlam ile kulübünün yollarını ayırmak üzere olduğu öğrenildi.

Deneyimli teknik adam ocak ayında Tebriz ekibiyle sözleşme imzalamış, o dönem ligde 11. sırada bulunan ekibi daha yukarılara taşımayı hedeflediğini söylemişti.

LİGDE 10. SIRADA

Tebriz’e vardığında yüzlerce taraftar tarafından büyük bir coşku ile karşılanan 48 yaşındaki çalıştırıcı aradan geçen sürede umduğu sıçramayı takıma yaşatamadı.

Ligde 10. durumda bulunan ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde grubu sonuncu tamamlayarak elenen kırmızı-beyazlı ekipte işler beklendiği gitmedi.

(Ertuğrul Sağlam, İran'da büyük bir coşkuyla karşılanmıştı)

İKİ MAÇ SONRA GÖNDERİLECEK

Fars basını Ertuğrul Sağlam ile kulübün yollarının ayrılacağını bildirdi. Sağlam’ın iyi bir teknik adam olmasına karşın İran ligine aşinalık konusunda eksiklikler yaşadığına vurgu yapıldı, Tractor Sazi’nin başında son maçlarına çıktığı belirtildi.

İran Ligi’nde sezonun sona ermesine iki maç kaldı ve Tractor Sazi bugün evinde son maçına çıkacak. Sağlam’ın İmam Yadigar Stadı’na son kez çıkacağı belirtildi.

Ertuğrul Sağlam son olarak Bülent Uygun karşısında üzülmüştü. Sağlam’ın Tractor takımıyla Bülent Uygun’un çalıştırdığı Katar’ın Al-Gharafa ekibi karşı karşıya gelmiş, Asya Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçında Al-Gharafa deplasmanda oynadığı mücadeleden 3-1 galip ayrılmıştı.

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