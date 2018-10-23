Ertuğrul Sağlam: İyiler sendeler ama asla yıkılmaz

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Spor Toto Süper Lig'de yaptıkları son 5 maçtaki olumsuz tabloyu silmek için bu hafta Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları karşılaşmanın kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi.

F.BAHÇE'Yİ YENİP DÜŞÜŞE GEÇTİLER

Sağlam yönetimindeki Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe karşısında çok iyi bir futbol sergilemiş ve sahadan 3-2 galibiyetle ayrılmıştı. Ancak sarı-kırmızılı takım, bu mücadelenin ardından düşüşe geçti.

"AYAĞA KALKMAK ZORUNDAYIZ"

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını ayağa kalkış maçı olarak kabul ettiklerini aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Bazı gerçeklerle de yüzleşmemiz gerekiyor. Biz bu 5 haftalık dönemde tökezledik, sendeledik, dengemiz bozuldu ama akbabalar üzerimize çullanmadan ayağa kalkmak zorundayız. Onu da bu hafta Sivasspor karşılaşmasında oyuncularımız sorumluluk alarak, bu karşılaşmayı güzel geçerek dediğim ayağa kalkışı gerçekleştiririz. İnşallah o gün taraftarımız sorumluluk alarak tribünleri doldurup bizim ayağa kalkışımızda önemli rol oynayacak."

"İYİLER SENDELER AMA ASLA YIKILMAZ"

Türkiye'de futbolun sonuç endeksli değerlendirildiğini vurgulayan Sağlam, şöyle konuştu:

"Ülkemizin futbola bakışı çok farklı. İlk 4 haftayı şöyle bir gözümün önüne getiriyorum, 4. haftada Fenerbahçe maçından sonra birçok insan, birçok otorite bizi ligin zirve adayı göstermişti. Bugün daha farklı değerlendiren insanlar var ama ülkenin maalesef değerlendirme anlayışı ve kültürü bu. Şunu çok iyi biliyorum ki 2 maçı güzel geçersek yine bu insanların fikirleri değişecek. O yüzden bunlara aldırış etmeden biz evimizde oynayacağımız Sivasspor maçına odaklanmak durumundayız ki odaklandık da. Sivasspor maçıyla da yeniden güzel bir çıkışın başlangıcını gerçekleştireceğiz. Son söz olarak da iyiler sendeler ama asla yıkılmazlar, biz yıkılmayacağız."