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Ertuğrul Sağlam kazanmaya devam ediyor

Ertuğul Sağlam'ın çalıştırdığı İran ekibi Traktör Sazi, 23. hafta maçında Gosterişi Fulad'ı 2-1 mağlup etti.

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Teknik direktörlüğünü Ertuğrul Sağlam'ın yaptığı Traktör Sazi, bir diğer Tebriz takımı Gosterişi Fulad ile karşı karşıya geldi.

TRAKTÖR SAZİ ERTUĞRUL SAĞLAM'LA KAYBETMİYOR

Ertuğrul Sağlam'ın takımı Traktör Sazi, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ertuğrul Sağlam'dan önce oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden ve 1 beraberlik alan Traktör Sazi, Ertuğrul Sağlam ile 3 maçta hiç kaybetmedi. (2 galibiyet, 1 beraberlik)

Ertuğrul Sağlam galibiyet sonrası taraftarı selamladı - İZLE

Maçın ardından Instagram hesabından açıklamada bulunan Sağlam, "2. galibiyet. Zorlu mücadelede arkadaşlarımı kutluyorum. Destek olan herkese de teşekkürler. Gelişiyoruz ve çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

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