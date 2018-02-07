Ertuğrul Sağlam kazanmaya devam ediyor

Teknik direktörlüğünü Ertuğrul Sağlam'ın yaptığı Traktör Sazi, bir diğer Tebriz takımı Gosterişi Fulad ile karşı karşıya geldi.

TRAKTÖR SAZİ ERTUĞRUL SAĞLAM'LA KAYBETMİYOR

Ertuğrul Sağlam'ın takımı Traktör Sazi, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ertuğrul Sağlam'dan önce oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden ve 1 beraberlik alan Traktör Sazi, Ertuğrul Sağlam ile 3 maçta hiç kaybetmedi. (2 galibiyet, 1 beraberlik)

Ertuğrul Sağlam galibiyet sonrası taraftarı selamladı - İZLE

Maçın ardından Instagram hesabından açıklamada bulunan Sağlam, "2. galibiyet. Zorlu mücadelede arkadaşlarımı kutluyorum. Destek olan herkese de teşekkürler. Gelişiyoruz ve çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.