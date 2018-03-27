Ertuğrul Sağlam: Şampiyonluk favorim Başakşehir

İran'ın Traktör Sazi takımının başına geçen tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam, özel açıklamalarda bulundu.

İran'daki futbol ortamının yanı sıra gelecek planması hakkında konuşan başarılı hoca, Süper Lig'e dair de Fanatik Gazetesi’ne önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sağlam'ın açıklamaları şöyle;

"PLANLAMAM BENİ BAŞARIYA ULAŞTIRDI"

"Planlamam ve organizasyonum bizi başarıya götürdü her zaman. Bunun sonucunda 10 tane takımımdan 8'inde Bursaspor'un şampiyonluğuyla beraber Avrupa Kupaları'nı yakaladım. Bursaspor'la 4 defa, Beşiktaş, Kayserispor ve Eskişehirspor'la buna ulaştık."

"Başarı istiyorsan bunun koşulları var. Gerçekleştirebilenlere bakıyorsun Başakşehir mesela… Tesadüf değil. Popülizm yapmaya çalışanlar batmanın eşiğinde. Günü kurtarmayı düşünmedim hiç. Hayatımı adeta futbola adadım. Profesyonel futbol oynadım, antrenörlükte de bir yerlere geldik. Spor akademisi mezunuyum ve 3 sene de yüksek lisans yaptım. 7 sene eğitim aldım. Antrenörler arasında eğitim düzeyi en iyi olan belki de benim."

"FAVORİ BAŞAKŞEHİR"

"Şampiyonluk yarışında en büyük avantaj Galatasaray'da. Ama ben Başakşehir'i büyük bir favori olarak görüyorum. Bu yıl geçen senenin vermiş olduğu tecrübeyle daha iyi gidiyorlar. Beşiktaş her şeye rağmen şampiyonluk yarışının içinde olacak. Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş sonuna kadar savaşırlar. Fenerbahçe'nin fikstür avantajı var ama oynadığı oyun insanları pek tatmin etmiyor. Başakşehir şartlar ve imkanlar açısından çok şanslı. Başakşehir şampiyon olursa sürpriz olmaz."

