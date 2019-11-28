Ertuğrul Sağlam: Samsun'u 6. şampiyon yapacağız

Futbolculuk döneminde çıkış yaptığı Samsunspor'a teknik direktör olarak geri dönen Ertuğrul Sağlam, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bursaspor'un lig tarihinin beşinci farklı şampiyonu olmasını sağlayan Ertuğrul Sağlam ayrıca antrenörlük hayatında hep Süper Lig’de takım çalıştırdığını belirtti.

Amaçlarının önce Yılport Samsunspor’u 1’inci Lig’e çıkartıp daha sonra da Süper Lig’e taşımak olduğunu söyleyen Sağlam şöyle konuştu:

"Ondan sonra kulüp içi organizasyonla beraber şehir desteğini de tam olarak arkamıza alarak çirkinleşmiş, batığa saplanmış, farklı menfaat ilişkilerinin futbolun yönetici kademelerinde çok çirkin bir şekilde çıktığı, futbol kalitesinin iyice düştüğü, saha içinde ve saha dışında spor adına davranışların iyice yozlaştığı bir futbol ortamında Samsunspor’un böyle aşağıdan çok sağlam temeller üzerine kurularak Türk futboluna bir güneş gibi çıkabileceği beklentisi bende var."

"Samsunspor’u, Süper Lig’e taşırken, bu gerçeklerle az önce saydığım futbol adına çirkinliklerinden arındırarak herkesin saygı duyacağı, futbol adına değerleri ön plana çıkaran, bugün spor adına kaybolmaya yüz tutmuş birçok değeri de almış, sahiplenmiş ve bunu uygulayarak Türk futboluna bir güneş gibi Samsunspor’u çıkarmak ve sunmak istiyoruz. Daha sonrasında da Süper Lig’de kalıcı olan bir Samsunspor, daha büyük hedefleri kovalayacak, Avrupa kupalarına oynayan ve sonrasında da inşallah Süper Lig’in 6’ncı şampiyonu olarak da Samsunspor’u bu başarıyla tanıştıracağız. Uzun vadedeki hedefimiz bu."