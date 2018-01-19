Ertuğrul Sağlam'a İran'da coşkulu karşılama

Tebriz'de yüzlerce taraftar tarafından karşılanan Ertuğrul Sağlam'a büyük sevgi gösterisi vardı. Sağlam, taraftarın ilgisinden memnun olduğunu söyledi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Traktör Sazi'nin istenen noktada olmadığını belirten Sağlam, "Takımın iyi gitmediğini ve taraftarın alınan sonuçlardan memnun olmadığını biliyorum. Birbirimize destek vermeli ve takımı daha üst basamaklara çıkartmak için çabalamalıyız." dedi.

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Yapılan görüşmeler sonucu Sağlam ile Traktör Sazi Kulübü yöneticilerinin prensipte anlaşması üzerine bugün düzenlenecek törenle imzaların atılması bekleniyor. Traktör Sazi, İran Ligi'nde 11. sırada bulunuyor.