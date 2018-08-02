Ertuğrul Sağlam: Anadolu'da Guardiola bile şampiyon olamaz

Kayserispor'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam, takımıyla kamp yaptığı Hollanda'da Fanatik gazetesine bir röportaj verdi.

Bursaspor'u şampiyon yaptıktan sonra kariyeri sürekli düşüşe geçen, son olarak İran'ın Traktör Sazi ekibinin başında 16 maç kalabilen Sağlam, iddialı açıklamalar yaptı.

"100 MİLYON EURO VERİN PEP BİLE BAŞARAMAZ"

Bursaspor'la yaşadığı şampiyonluğun tekrar edilmesinin çok zor olduğunu belirten Sağlam, "Türkiye'de bir Anadolu takımının şampiyon olması çok zor. Başakşehir örneğinde bunu görüyoruz. Çok ciddi yatırımlar yaparak, çok büyük paralar harcayarak, büyük takımlardan daha fazla para harcayarak olamıyorsunuz sonuçta. Bu kolay değil. Başakşehir'in yaptığını küçümsemiyorum, takdir ediyorum. Elinizdeki malzeme de önemli. Neyle hangi başarıya ulaşıyorsunuz bu değerli.





Bursa çok farklı değerlendirilmeli. Türk futbolunda bir mucize oldu. Guardiola'yı bir Anadolu takımının başına getirin 100 milyon euro transfer bütçesi verin. Ona bile kimse çıkıp, 'Kesin şamiyon olur' diyemez. Çok farklı dinamiklerin bir araya gelmesi gereken bir şey bu. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinizin de sizi önünüze geçirecek durumda olması gerekir." ifadelerini kullandı.

(Bursaspor'u şampiyon yaptıktan sonra Ertuğrul Sağlam'ın kariyeri)