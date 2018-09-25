Ertuğrul Sağlam'ın Beşiktaş maçı yorumu

Spor Toto Süper Lig 7'nci haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor antrenmanlarını sürdürdü.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, “Lige iyi başladık, ilk 4 hafta sonunda takım adına ortaya çıkan pozitif durum son iki haftada alınan yenilgilerle ortadan kalktı. Oyuncularımın kendilerine yakışan futbolu sahaya yansıtacaklarından eminim. Ülkemizin futbola bakış açısı bu. Üç haftada mükemmel bir takım oluyorsunuz, 2 haftada çok kötü bir takım haline geliyorsunuz. Spora bakış açımızı bu. Bu takıma ve kadroya sonuna kadar güveniyorum. İnşallah bu olumsuz durum değişecektir. Önümüzde güzel bir fırsat var. Beşiktaş gibi büyük bir takımla oynayacağız." dedi.

TAKIMIMA GÜVENİYORUM

Sağlam, "Beşiktaş maçını iyi değerlendirerek, güzel günlerin başlangıcını sağlayabiliriz. Rakibimizin öne çıkan özellikleri, avantajları neyse ona göre önlem almaya çalışacağız. Yaptığımız hataları azaltmaya çalışacağız. Ben takımıma yani oyuncularıma sonuna kadar güveniyor ve inanıyorum” diye konuştu.