Erwin Koeman: Ben korkmuyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Spartak Trnava maçı öncesinde basın toplantısı düzenlerken Hollandalı teknik adamın basın toplantısı sadece 3 dakika sürdü.

KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ

Kazanmak için oynayacaklarını belirten Hollandalı teknik adam, "Roman her maç oynadı ve bu yüzden dinleniyor. Mehmet Topal'ı sakatlığının tam anlamıyla iyileşmesini beklediğimiz için İstanbul'da bıraktık. Ligi de düşünmek zorundayız. Buraya gelen 8 tane U21 takımından futbolcumuz var. Ben korkmuyorum ve sahaya kazanmak için çıkacağız" dedi.

EN GÜÇLÜ 11'İMİZLE SAHADA OLACAĞIZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, ''Kadromuzda 8 tane 21 yaş altı oyuncumuz var. Böyle bir kadromuz var elimizde. Birazdan antrenmana çıkacağız. Antrenmandan sonra oyuncularıma 11'i duyuracağım. Elimizdeki en güçlü 11 ile sahaya çıkacağız. Turu geçmiş olsak da futbol oynamaya çalışacağız ve kazanmak için buradayız. Devre arası tatiline kadar olan programımızı biliyoruz. Fenerbahçe için böyle maçlar özgüven açısından önemli.'' sözlerini kullandı.