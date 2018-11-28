Erwin Koeman: Geleceğimi üstlerime sorun

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Dinamo Zagreb'i konuk edecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hollandalı teknik adam, takımdaki geleceği hakkında kendisine yöneltilen soruya "Geleceğimi üstlerime sormanız gerekiyor." diyerek cevap verdi.

"ÇOK ŞEYLER GÖRDÜM, KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Takımda yaşanan birçok sorunu açıklamadığını belirten Hollandalı hoca, "Ben göreve 3 Ağustos'ta başladım. Sezon başındaki 6-7 haftayı kaçırdım, bunlar çok önemli haftalardır. Başladığımda Benfica maçı çok yakındı. Çok şeyler gördüm ama konuşmak istemiyorum. İyi şeyler var, daha az iyi şeyler var. Ne gördüğümü biliyorum." ifadelerini kullandı.

"GELECEĞİMİ ÜSTLERİME SORMANIZ GEREK"

Takımda kalıp kalmayacağını bilmediğini söyleyen teknik adam, "Herkes neler olduğunu bilmek ister. Geleceğimi üstlerime sormanız gerekiyor. Neler olacağını göreceğiz ama şu anda buradayız. Futbolcular da bilmek ister. Şu anda bu takımı bir şekle sokabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ligdeki pozisyonumuzu, Avrupa Ligi'ndeki pozisyonumuzu biliyoruz. Geçen hafta 15 milli oyuncumuz dünyanın farklı yerlerine seyahat etti." diye konuştu.

ÇÖZMEM GEREKEN DURUMLAR

Sorunlarla ilgili konuşmaktan kaçınan antrenör, "Takımdaki gördüklerimle ilgili bir şey söylemeyeceğim, bu özel bir konu. Trabzonspor'a kaybettik, çözmem gereken durumlar var. Şimdi Avrupa'da bir maç oynayacağız, burada olmaya da ihtiyacımız var. Kazanmak için sahada olacağız" diyerek sözlerini noktaladı.