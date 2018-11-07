Erwin Koeman'dan derbi yorumu

UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da Anderlecht'i ağırlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erwin Koeman basın toplantısında konuştu.

Hollandalı çalıştırıcı derbide yaşanan olaylarda Belhanda ile Soldado arasında geçen gerginlik için "Soldado, Belhanda tarafından bir saldırıya uğruyor" değerlendrimesinde bulundu.

GÖRÜNTÜLER YALAN SÖYLEMEZ

Koeman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kendi sahanızda oynuyorsanız kazanmak için oynarsınız. Anderlecht'in de kazanmak için sahaya çıkacağını sanıyorum. Maç sonu gördüklerimden dolayı kesinlikle mutlu değilim. Ama şöyle bir şey var. Görüntüler yalan söylemez. Soldado, Belhanda tarafından bir saldırıya uğruyor. Belhanda sarı kart görüyor, Soldado kırmızı kart görüyor. Serdar Aziz, Yiğithan'a yumruk attı. Anlamadığım şeyler var. Görüntüler yalan söylemez."





FENERBAHÇE KARARINI VERECEKTİR

"Önümüzde bizi bekleyen iki maç var. Biri yarın, diğeri Pazar günü. Kendimizi bu iki maça iyi şekilde hazırlamamız gerekiyor. Ardından milli ara var. O arada Fenerbahçe kararını verecektir. Ben de o kararı bekleyeceğim. Bunu konuşmak bana düşmez. Ben bir antrenörüm ve şu an en önemli şey önümüzdeki iki maç."





"KALIRSAM DİZİLİŞİ SÖYLEYECEĞİM"

"Kafamda ideal dizilişi eğer burada kalırsam söyleyeceğim. Birçok sistemde oynayabilirsiniz ama oyunculara da bakmanız gerekiyor. Cocu da elinden geleni yaptı. Bazen şansızlık yaşadığı da oldu. Eğer kalırsam ona göre konuşurum. Son maça bakarsak 4'lü savunma ile oynadık. Bence iyi sonuç verdi. 4-4-2'de oynayabilirsiniz. Oyuncular için hangisi daha iyidir, ona göre karar verirsiniz. Ben neler yapacağımı biliyorum ama yarın hep birlikte göreceğiz.''