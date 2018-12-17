Erzurum 1 puan aldı F.Bahçe küme hattında kaldı

Ersun Yanal'la yeni bir sayfa açan sarı-lacivertliler için Erzurumspor maçı geceyle gündüz kadar farklıydı. İlk yarıda basan, coşkulu oynayan 2-0 öne geçen Fenerbahçe için ikinci yarı kabus oldu.

F.BAHÇE 2-0'DAN MAÇ VERDİ

İkinci yarıda oyundan düşen Fenerbahçe, Erzurumspor'un oyun hakimiyetini eline almasına engel olamadı. Emrah Başsan ve Thy'nin golleri Erzurum ekibine Kadıköy'de 1 puan getirdi.

Mücadele boyunca büyük efor harcayan Erzurumspor küme düşme hattında önemli bir puanı hanesine yazdırırken, Fenerbahçe'yi de altında tutmaı başardı.

İlk yarının bitimine 1 hafta kala Fenerbahçe, 15 puanla 17. sırada kaldı. Aynı puandaki Erzurumspor ise 16. sıradaki yerini korudu.

Gelecek hafta Fenerbahçe küme düşme hattının hemen üzerindeki Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.