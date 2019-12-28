Erzurum BB, Ümraniyespor'u zorlansa da yendi

Spor Toto 1.Lig'de Ümraniyespor ile Erzurum BB, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Deplasman takımı Erzurum BB muhteşem bir geri dönüşle 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmazken ev sahibi ekip, 62. dakikada Alaaddin Okumuş'un golüyle 1-0 öne geçti.
2 DAKİKADA GELEN GERİ DÖNÜŞ
Deplasman ekibi 80. dakikada Oltan Karakullukçu'nun golüyle umutlandı. Erzurum ekibi bu golden sadece 2 dakika sonra eski Manchester United oyuncusu Gabriel Obertan'ın golüyle 2-1 öne geçti ve karşılaşmayı da bu skorla kazandı.
Erzurum BB bu sonuçla puanını 30 yaparak ilk devreyi noktaladı. Erzurum ekibi maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Ev sahibi ekip Ümraniyespor ise 25 puanda kalarak devreye girerken büyük yara aldı.