Erzurum tek eksikle Fenerbahçe maçına hazırlandı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, düz koşunun ardından ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, sıfırın altında bir derecede yaptıkları taktik ağırlıklı antrenmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladı. Basına kapalı olarak yaklaşık bir saat 15 dakika süren antrenmanda sakatlığı bulunan Arsen Khubulov, takımdan ayrı çalıştı.
Mavi-beyazlılar, 17 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın son antrenmanını 16 Aralık Pazar günü gerçekleştirip İstanbul'a gidecek