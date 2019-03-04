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Erzurum'da Özdilek dönemi bitti

BB Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayırdı.

Erzurum'da Özdilek dönemi bitti
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Süper Lig'in 24. haftası geride kalırken, Erzurumspor teknik direktör Mehmet Özdilek'i gönderdi. 

BU SEZON İKİNCİ DEFA HOCA GÖNDERDİLER

Sezona Mehmet Altıparmak yönetiminde başlayan Erzurumspor, kötü gidişin ardından hocasıyla yollarını ayırdı. Altıparmak'tan sonra takımı devralan Mehmet Özdilek de Erzurum ekibinin başında uzun süre kalamadı.

Ekim başında göreve gelen deneyimli hoca 18 hafta süren Erzurumspor kariyerinde 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Erzurumspor 24 hafta sonunda Süper Lig'de 22 puanla 17. sırada yer alıyor.

SÜPER LİG'DE AYRILIKLAR DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de şimdiye kadar kulüplerinden gönderilen hocalar şunlar:

Phillip Cocu - Koeman- Fenerbahçe
Tamer Tuna - Sivasspor 
Mesut Bakkal - Alanyaspor 
İbrahim Üzülmez - Ç.Rizespor 
Ertuğrul Sağlam - Kayserispor 
Bayram Bektaş - Kemal Özdeş - Göztepe
Mehmet Altıparmak - Mehmet Özdilek - Erzurum 
Rıza Çalımbay - Konyaspor
Susiç - Cihat Arslan - Akhisarspor 
Kemal Özdeş - Kasımpaşa
İsmail Kartal - Bayram Bektaş - Ankaragücü

*Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başına geçti ve sezon sonunda siyah-beyazlılarla yollarını ayıracak.

*Süper Lig'de sezona başladığı teknik adamla yola devam eden takımlar:

Galatasaray - Fatih Terim
Başakşehir - Abdullah Avcı
Antalyaspor - Bülent Korkmaz
Bursaspor - Samet Aybaba
Yeni Malatyaspor - Erol Bulut
Trabzonspor - Ünal Karaman

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