Erzurum'da Özdilek dönemi bitti

Süper Lig'in 24. haftası geride kalırken, Erzurumspor teknik direktör Mehmet Özdilek'i gönderdi.
BU SEZON İKİNCİ DEFA HOCA GÖNDERDİLER
Sezona Mehmet Altıparmak yönetiminde başlayan Erzurumspor, kötü gidişin ardından hocasıyla yollarını ayırdı. Altıparmak'tan sonra takımı devralan Mehmet Özdilek de Erzurum ekibinin başında uzun süre kalamadı.
Ekim başında göreve gelen deneyimli hoca 18 hafta süren Erzurumspor kariyerinde 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Erzurumspor 24 hafta sonunda Süper Lig'de 22 puanla 17. sırada yer alıyor.
SÜPER LİG'DE AYRILIKLAR DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de şimdiye kadar kulüplerinden gönderilen hocalar şunlar:
Phillip Cocu - Koeman- Fenerbahçe
Tamer Tuna - Sivasspor
Mesut Bakkal - Alanyaspor
İbrahim Üzülmez - Ç.Rizespor
Ertuğrul Sağlam - Kayserispor
Bayram Bektaş - Kemal Özdeş - Göztepe
Mehmet Altıparmak - Mehmet Özdilek - Erzurum
Rıza Çalımbay - Konyaspor
Susiç - Cihat Arslan - Akhisarspor
Kemal Özdeş - Kasımpaşa
İsmail Kartal - Bayram Bektaş - Ankaragücü
*Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başına geçti ve sezon sonunda siyah-beyazlılarla yollarını ayıracak.
*Süper Lig'de sezona başladığı teknik adamla yola devam eden takımlar:
Galatasaray - Fatih Terim
Başakşehir - Abdullah Avcı
Antalyaspor - Bülent Korkmaz
Bursaspor - Samet Aybaba
Yeni Malatyaspor - Erol Bulut
Trabzonspor - Ünal Karaman