Erzurumspor-Beşiktaş - CANLI SKOR

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1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında sahasında ağırladığı Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2. haftada Erzurum deplasmanına çıkıyor.
Siyah-beyazlılar, Süper Ligîn yeni takımını da mağlup ederek, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek istiyor.
İLK 11'LER
Erzurumspor: Hakan, Tolga, Schwechlen, Lokman, Hakan Arslan, Taylan, Scuk, Özer Hurmacı, Emrah Başsan, Sunu, Munsy
Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Necip, Quaresma, Babel, Oğuzhan, Negredo