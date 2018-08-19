Ensonhaber.com'a dön

Erzurumspor-Beşiktaş - CANLI SKOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor.

Erzurumspor-Beşiktaş - CANLI SKOR
Yorum Yap

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında sahasında ağırladığı Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2. haftada Erzurum deplasmanına çıkıyor.

Siyah-beyazlılar, Süper Ligîn yeni takımını da mağlup ederek, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek istiyor.

İLK 11'LER

Erzurumspor: Hakan, Tolga, Schwechlen, Lokman, Hakan Arslan, Taylan, Scuk, Özer Hurmacı, Emrah Başsan, Sunu, Munsy

Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Necip, Quaresma, Babel, Oğuzhan, Negredo

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM