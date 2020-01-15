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Erzurumspor-Beşiktaş -CANLI SKOR

Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor.

| Haber Merkezi
Erzurumspor-Beşiktaş -CANLI SKOR
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45' İkinci devre başladı. 

45' İlk devre sona erdi.

35' Gol...Erzurumspor 1-1 Beşiktaş (Nkoudou- Penaltı)

12' Gol...Erzurumspor 1-0 Beşiktaş (Hasan Ayaroğlu)

6' BB Erzurumspor, top Beşiktaş'tayken önde baskı yapıyor.

4' Her iki takım da 4-2-3-1 formasyonuyla sahada yer alıyor.

1' Maç başladı. 

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası macerası devam ediyor...

Önceki turda 24Erzincanspor’u eleyen siyah-beyazlılar, dün öğleden sonra maçın oynanacağı şehire gitti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın 19 kişilik kadrosunu açıklarken sakatlığı bulunan; Ljajic, Lens, Dorukhan ve Douglas’ın yanı sıra dinlendirilen Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Atiba maç kadrosunda yer almadı.

İLK 11'LER

Erzurumspor: Kayacan, Osman, Merthab, Hasan, Ba, Batuhan, Yusuf Emre, İbrahim, Juju, Rashad, Oltan

Beşiktaş: Karius, Vida, Ruiz, Caner, Rebocho, Elneny, Necip, Diaby, Oğuzhan, N'Koudu, Umut Nayır

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