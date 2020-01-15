Erzurumspor-Beşiktaş -CANLI SKOR

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45' İkinci devre başladı.
45' İlk devre sona erdi.
35' Gol...Erzurumspor 1-1 Beşiktaş (Nkoudou- Penaltı)
12' Gol...Erzurumspor 1-0 Beşiktaş (Hasan Ayaroğlu)
6' BB Erzurumspor, top Beşiktaş'tayken önde baskı yapıyor.
4' Her iki takım da 4-2-3-1 formasyonuyla sahada yer alıyor.
1' Maç başladı.
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası macerası devam ediyor...
Önceki turda 24Erzincanspor’u eleyen siyah-beyazlılar, dün öğleden sonra maçın oynanacağı şehire gitti.
Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın 19 kişilik kadrosunu açıklarken sakatlığı bulunan; Ljajic, Lens, Dorukhan ve Douglas’ın yanı sıra dinlendirilen Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Atiba maç kadrosunda yer almadı.
İLK 11'LER
Erzurumspor: Kayacan, Osman, Merthab, Hasan, Ba, Batuhan, Yusuf Emre, İbrahim, Juju, Rashad, Oltan
Beşiktaş: Karius, Vida, Ruiz, Caner, Rebocho, Elneny, Necip, Diaby, Oğuzhan, N'Koudu, Umut Nayır