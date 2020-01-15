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Caner Erkin'e en beğendiği hakem soruldu

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Ahmet Ağaoğlu: Bir kez daha ellerine vereceğiz

1 Ç.Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11'leri Galatasaray, Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Ç.Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

2 Erzurumspor-Beşiktaş -CANLI SKOR Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor.

3 Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi bitti Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

4 Ali Koç: Bu Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin davası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şike kumpası davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, "Herkesin sustuğu dönemde Fenerbahçeliler, takımına ve devletine sahip çıktı" dedi.

5 Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması Beşiktaş ile TAB Gıda arasında düzenlenen sponsporluk anlaşmasında konuşan Ahmet Nur Çebi, "Transferde hile hurda düşünmüyoruz. Biz Beşiktaşız, neysek oyuz" dedi.

6 Çin, Mesut Özil'in adını geçmiş maçlardan da silmiş Mesut Özil'in Uygur Türkleri paylaşımı nedeniyle Arsenal maçlarını yayınlamayan Çin'in, bu kez de oyuncunun ismini önceki karşılaşmalardan da sildiği ortaya çıktı.

7 Mehmet Ekici: Şampiyonluğa katkı sağlamak istiyorum Süper Lig'den 6 takımın transfer listesinde olan Mehmet Ekici, Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor. Oyuncu, "Bu camiaya olan borcumu sahadaki futbolumla ödeyeceğim" dedi.

8 PSV, Rodriguez'e talip oldu Fenerbahçe'de transfer listesinin 1. sırasında yer alan ancak TFF'nin koyduğu harcama limiti nedeniyle bir türlü alınamayan Ricardo Rodriguez'i, PSV'nin de istediği öğrenildi.

9 Galatasaray'da yabancı kontenjanı boşalıyor 17 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray'da Yuto Nagatomo'nun Bologna ile anlaştığı öğrenildi. Kadro dışı bırakılan Nzonzi ise "Muhtemelen bunlar son günlerim" diyerek ayrılık sinyali verdi.