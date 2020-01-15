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Erzurumspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

| Haber Merkezi
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Erzurumspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası macerası devam ediyor...

Önceki turda 24Erzincanspor’u eleyen siyah-beyazlılar, dün öğleden sonra maçın oynanacağı şehire gitti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın 19 kişilik kadrosunu açıklarken sakatlığı bulunan; Ljajic, Lens, Dorukhan ve Douglas’ın yanı sıra dinlendirilen Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Atiba maç kadrosunda yer almadı.

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Kazım Karabekir Stadı’nda bugün saat 18.30’da oynanacak olan karşılaşmayı, Koray Gençerler yönetecek.

Gençerler’in yardımcılığını ise Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Kısal yapacak. 

Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Erzurumspor: Sehic, Merthan, Mücahit, Obertan, Batuhan, Hasan, İbrahim, Emrah, Scuk, Murat, Oltan

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Boyd, Elneny, Oğuzhan, Diaby, N’Koudou, Umut

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