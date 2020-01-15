Erzurumspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş yönetimi, Atiba için Kanada Ligi'nden gelen 700 bin dolarlık teklifi reddetti. Siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcunun kontratını uzatmaya hazırlanıyor.

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Trabzonspor, Talisca'nın peşini bırakmıyor

Trabzonspor yönetimi, 1.6 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Talisca'ya bu kez 1.8 milyon euro önerdi.