Erzurumspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası macerası devam ediyor...
Önceki turda 24Erzincanspor’u eleyen siyah-beyazlılar, dün öğleden sonra maçın oynanacağı şehire gitti.
Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın 19 kişilik kadrosunu açıklarken sakatlığı bulunan; Ljajic, Lens, Dorukhan ve Douglas’ın yanı sıra dinlendirilen Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Atiba maç kadrosunda yer almadı.
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Kazım Karabekir Stadı’nda bugün saat 18.30’da oynanacak olan karşılaşmayı, Koray Gençerler yönetecek.
Gençerler’in yardımcılığını ise Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Kısal yapacak.
Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Erzurumspor: Sehic, Merthan, Mücahit, Obertan, Batuhan, Hasan, İbrahim, Emrah, Scuk, Murat, Oltan
Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Boyd, Elneny, Oğuzhan, Diaby, N’Koudou, Umut