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Erzurumspor Emrah Başsan'ı transfer etti

Portekiz'in Vitoria Setubal takımında forma giyen Emrah Başsan, Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Galatasaray'dan sonra Setubal'e transfer olan Emrah Başsan, 6 aylık macerasının ardından Süper Lig'e döndü.

ERZURUMSPOR'LA ANLAŞMAYA VARDI

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'daın Portekiz'in Vitoria Setubal takımına transfer olan Emrah Başsan, Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor ile anlaşmaya vardı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

26 yaşındaki oyuncunun, BB Erzurumspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi. Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Setubal'de 6 maçta 133 dakika süre bulan Emrah, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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