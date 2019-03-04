Erzurumspor, FIFA'lık oldu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un eski futbolcularından Lennart Thy, alacaklarını tahsil edebilmek için FIFA'da 1 milyon 160 bin Euro'luk dava açtı. Mavi beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Üneş, Portekizli asıllı bir avukatla anlaştıklarını söyledi.

Üneş, FIFA'ya giden Arsen Khubulov'la ise karşılıklı anlaştıklarını bildirdi. BB Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, yöneticilerle birlikte basın toplantısı düzenledi.

Pazar günü oynanan ve 1-1 biten Galatasaray maçını değerlendiren başkan Üneş, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti. Yönetim olarak maçın kazanılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Üneş, "Takım var gücüyle mücadele etti, ama olmadı. Futbol skor endeksli bir oyun, kaybettiğimiz 2 puan var. Bu dakikadan sonra rakibin ismi, takımın büyüklüğü, küçüklüğünün önemi yok. Bizim Galatasaray'ı yenmemiz lazımdı. Bundan önceki maçlarda kaybettiğimiz puanlarla kredimizi tükettiğimiz için kimsenin bir puana sevinmesi gibi durum söz konusu değil. Ama sevinilecek bir taraf var, takım gerçekten maçın başından sonuna kadar iyi mücadele etti. Aynı mücadeleyi önümüzdeki haftalara da taşıyabilirsek, taşımaya mecburuz, galibiyet serisi inşallah Alanya maçıyla başlayıp devam edecektir. Bu maçı Alanya'da oynayarak kazanacağımızı herkes gördü" diye konuştu.