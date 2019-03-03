Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Dangal'a konu olan güreşçi Edirne'de kamp yapıyor

Fenerbahçe, Rizespor'u 3-2 yenmesine rağmen oyun olarak tatmin etmedi. Sarı-lacivertlilerin kötü futbolu hem Ersun Yanal'ı hem de Ali Koç'u kızdırdı.

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Sezer Öztürk'ün değişimi görenleri şaşırttı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ardından takımın başına geçmesi en kuvvetli aday Guti olarak görülüyor. İspanyol çalıştırıcı takımla ilgili hazırladığı raporu yönetime verdi.

Fenerbahçe'nin dün oynadığı Rizespor maçının ilk 11'inde yaz transfer döneminde alınan 11 oyuncudan hiçbiri yer almadı. Bu durum sarı-lacivertli ekibin kötü transfer politikasının özeti gibi.

Futbol kurallarını koyan kurum olan IFAB, İskoçya'nın Aberdeen kentinde yapılan genel kurulun ardından yeni değişiklikleri açıkladı.

Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti ve puan kaybı yaşamadı.

1 Sezer Öztürk'ün büyük değişimi Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Sezer Öztürk'ün değişimi görenleri şaşırttı.

2 Rıdvan Dilmen: Penaltıdan önce ofsayt var Fenerbahçe'nin Rizespor karşısında kazandığı penaltı pozisyonunda ofsayt olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Kural aksini söylüyorsa, o kuralı yazan futbolu bilmiyordur" dedi.

3 Fenerbahçe'nin futbolu Koç ve Yanal'ı kızdırdı Fenerbahçe, Rizespor'u 3-2 yenmesine rağmen oyun olarak tatmin etmedi. Sarı-lacivertlilerin kötü futbolu hem Ersun Yanal'ı hem de Ali Koç'u kızdırdı.

4 Barcelona, Real Madrid'i ligde de yendi İspanya 1. Futbol Ligi'nin 26. haftasında lider Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i kupanın ardından ligde de yenerek, bu sezonki üstünlüğünü pekiştirdi.

5 Guti'den yönetime transfer raporu Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ardından takımın başına geçmesi en kuvvetli aday Guti olarak görülüyor. İspanyol çalıştırıcı takımla ilgili hazırladığı raporu yönetime verdi.

6 Fenerbahçe'nin kötü transfer politikası Fenerbahçe'nin dün oynadığı Rizespor maçının ilk 11'inde yaz transfer döneminde alınan 11 oyuncudan hiçbiri yer almadı. Bu durum sarı-lacivertli ekibin kötü transfer politikasının özeti gibi.

7 Beşiktaş ile Kayserispor arasında transfer pazarlığı Beşiktaş'ın Kayserispor'la oynadığı Süper Lig maçının ardından bir transfer görüşmesi yapıldı. Kayseri cephesi Oğuzhan'ı isterken, Fikret Orman Larin'i önerdi.

8 Ölen taraftarlar için anma töreni düzenlendi Antalyaspor maçının ardından dönüş yolculuğunda yaşanan kazada hayatlarını kaybeden Ankaragücü taraftarı Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz anısına anma töreni gerçekleştirildi.

9 IFAB futbola yeni kurallar getirdi Futbol kurallarını koyan kurum olan IFAB, İskoçya'nın Aberdeen kentinde yapılan genel kurulun ardından yeni değişiklikleri açıkladı.