Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.
Kazım Karabekir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Ligde geride kalan 23 maçta 45 puan toplayan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 21 puanla 17. sıradaki rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.
İLK 11'LER
Erzurumspor'un 11'i: Sehic, Serkan, Lokman, Egemen, Leo, Scuk, İbrahim, Obertan, Emrah, Eduok, Rashad
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Semih, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Ndiaye, Selçuk İnan, Feghouli, Belhanda, Henry Onyekuru, Mitroglou