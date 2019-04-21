Erzurumspor, Göztepe'yi yıktı

Süper Lig'de oynadığı son 34 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, bu alanda Avrupa'nın 5 büyük liginde, İngiliz ekip Liverpool (38) ile birlikte zirvede yer alıyor.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, derbiden sonra kendisine gönderme yapan Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a "Hepinizden fazla Fenerbahçeliyim. Beni taraftarın önüne atmayın." diyerek cevap verdi.

4

Juventus ve Ronaldo tarihe geçti

Juventus üst üste 8. kez şampiyon olurken, Ronaldo ise Premier Lig, La Liga ve Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.