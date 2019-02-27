Erzurumspor, G.Saray'ın teklifini reddetti

Erzurumspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç öncesi kriz çıktı. Sarı-kırmızılı ekip 19.00'da oynanacağı açıklanan karşılaşmanın, hava şartları nedeniyle erken saate alınmasını talep etti. Erzurumspor ise TFF'ye bu teklifi kabul etmeyeceklerini söyledi.

ARTIK STATTA ALTTAN ISITMA VAR

Sarı kırmızılı yönetim, pazar günü 19.00'da oynanacak BB Erzurumspor maçının gündüz saatlerinde oynanması için hem TFF'ye, hem de yayıncı kurulu beIN'e başvuruda bulundu. Galatasaray'ın, maçın saat 16.00'da yayınlanmasını talep ettiği, TFF ve beIN'in ise 17.30'da oynanması için onay verdiği aktarıldı. Ancak Erzurumspor cephesi bu duruma itiraz etti.

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, TFF'ye Galatasaray'ın maç saatinde değişiklik yapılması isteğini kesinlikle kabul etmediklerini bildirdi.

Mavi-beyazlı ekip, daha önce oynanan maçlarda statta alttan ısıtma olmadığını ancak şimdi ısıtma sistemleri bulunduğunu belirtti. TFF'ye Sivas'ta hatta Rusya'da maç oynanıyorken Erzurum'da oynanmak istenmemesinin doğu olmadığı ifade edildi.