Erzurumspor ile Kasımpaşa berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında BB. Erzurumspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Mücadelenin 40. dakikasında Lokman'ın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip ilk yarıyı da bu skorla kapattı.

İkinci yarının 77. dakikasında Kasımpaşa penaltı kazandı. Penaltı kararına itiraz eden Egemen Korkmaz ise 2. sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. Beyaz noktada topun başına geçen Diagne de beraberlik golünü kaydetti.

DİAGNE İKİNCİ PENALTIYI ATAMADI

Bu golden 8 dakika sonra ise Kasımpaşa bir kez daha penaltı kazandı fakat yine topun başına gelen Diagne topu auta gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla BB Erzurumspor puanını 7'ye yükseltirken Kasımpaşa da 19. puanını hanesine yazdırdı.

KÜME DÜŞME HATTINDA SON DURUM

Erzurumspor'un puan kaybetmesinin ardından gözler Akhisar, Ç.Rizespor ve F.Bahçe'nin maçlarına çevrildi.

15. Fenerbahçe yarın sahasında Ankaragücü'nü ağırlarken, 16. sırada bulunan Ç.Rizespor pazartesi günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Son sıradaki Akhisarspor ise Göztepe'yi konuk edecek.