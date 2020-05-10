1 Porto iflasın eşiğinde Koronavirüs nedeniyle bir süredir ekonomik sorunlar yaşayan Portekiz ekibi Porto'nun batma noktasında olduğu öğrenildi.

2 Erzurumspor, ilk idmanını kar yağışı altında yaptı Saha çalışmalarını sosyal izolasyon kurallarına göre sürdüren Erzurumspor ve Antalyaspor'un antrenman fotoğrafları arasındaki mevsim farklılığı dikkat çekti.

3 Muslera'dan transfer iddialarına yanıt Galatasaray'ın Uruguaylı başarılı kalecisi Fernando Muslera, Boca Juniors'a transfer olacağına dair iddialar hakkında konuştu.

4 Alper: Artık işime dört elle sarılacağım Fenerbahçe'de yıllardır beklentileri karşılayamayan Alper Potuk, bu kez farklı olacağını söyledi.

5 Lyon, Merih Demiral'ı istiyor Fransa'nın istihbaratlarıyla ünlü gazetesi L'Equipe, Lyon'un Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ı transfer etmek istediğini yazdı.

6 Beşiktaşlı futbolcu koronavirüse yakalandı Beşiktaş Kulübü, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

7 Galatasaray'dan Eray Cömert hamlesi Defans bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın, Basel forması giyen Türk asıllı İsviçreli futbolcu Eray Cömert'in peşine düştüğü öğrenildi.

8 Sergen Yalçın istediği sol bek: Michal Karbownik Koronavirüs nedeniyle aylardır evden çıkmayan ve bu süreçte sık sık oyuncu izleyen Sergen Yalçın'ın, Legia Warşova forması giyen 19 yaşındaki Michal Karbownik'i çok beğendiği öğrenildi.

9 Acun Ilıcalı: F.Bahçe'ye sol bekin kralı geliyor Son günlerde Fenerbahçe'nin transfer politikasıyla ilgili yorumlarda bulunan Acun Ilıcalı, bu kez de sol bek bölgesine alınacak oyuncu hakkında konuştu.