Erzurumspor kalecisi Hakan Canbazoğlu 4 penaltı kurtardı

Spor Toto 1. Lig'de nefesleri kesen normal sezonda Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü, Süper Lig'e dönen kulüpler olmuştu. 1. Lig'de normal sezon olduğu kadar play-off'lar da oldukça heyecanlı geçti.

HAKAN 4 PENALTI KURTARDI

Play-off finalinde uzun süre gol sesi çıkmadı, mücadele penaltılara kaldı.

Penaltılarda yıldızlaşan isim ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor kalecisi Hakan Canbazoğlu oldu. Hakan Canbazoğlu, 4 penaltı kurtardı ve takımını Süper Lig'e taşıyan isim oldu

ERZURUM FİNALE ÇIKTI

Bursa'da oynanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde, normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 sona eren maçta Gazişehir Gaziantep'e penaltı atışları sonucu 5-4 üstünlük sağlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.