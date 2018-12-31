Erzurumspor Lennart Thy ile yollarını ayırdı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un basın sözcüsü Metin Barlak, yaptığı açıklamada, kulüp yönetimi ve teknik direktörün kararı doğrultusunda Thy ile yolların ayrıldığını söyledi.

"HOCAMIZIN KARARI"

Barlak, ara transfer döneminde görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Hocamız ve yönetimimizin aldığı karar ve yeni yapacağımız transferler nedeniyle bu futbolcumuzla yollarımızı ayırdık." dedi.

Eksik olan noktalara ilişkin görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Barlak, "Şu anda ara kamp dönemine giriyoruz. Hafta sonu yapılacak kongremizle transfer çalışmalarına daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Ara transferlerimizi yaparak daha emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.