Erzurumspor lig ve kupadaki çıkışını sürdürmek istiyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı hem sahasında hem de deplasmanda 3-2 yenerek eleyen TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kupa ve ligdeki başarısını sürdürmek istiyor.

Mavi-beyazlı takımın teknik direktörü Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yakışır bir performans ortaya koydukları için mutlu olduklarını söyledi.

Futbolcularının ligde sergiledikleri kaliteli futbolu kupa maçlarına da yansıttığını ifade eden Sözeri, "Kupa maçlarında güzel bir performans sergiledik. Ligdeki performansımızı, kupa maçlarına da taşıdık. Kadro derinliğimiz olduğu için iki kulvarda da başarılı olmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

HALK, ERZURUM'LA YATIP KALKIYOR

Sözeri, Erzurum'un ve taraftarın renkli maçlara ve galibiyetlere ihtiyacı olduğunu belirterek, fedakar taraftarı mutlu etmek için gayret gösterdiklerini dile getirdi. "Erzurum şehrinin bu tarz renkli maçlarda başarıya ihtiyacı var." diyen Sözeri, şunları kaydetti: "Erzurum halkı ve taraftarı, Erzurumspor ile yatıp kalktığı ve bu başarılarla mutlu olduğu için biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Dünkü oyunun, hem oyuncularımıza hem takıma hem de taraftarımıza yakıştığını düşünüyorum. Bu maçları, bu tarz oyunları, mücadeleleri önümüzdeki haftalarda hem ligde hem de kupa maçlarında devam ettirmek istiyoruz. İyi oyunları güncellememiz lazım, camiamıza hayırlı olsun. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Beşiktaş maçını çok çabuk unutup lige odaklanmak istiyoruz."

Sözeri, futbolcularının son derece profesyonel olduğunu da vurguladı.