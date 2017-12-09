Erzurumspor penaltı golleriyle kazandı

TFF 1. Lig'de 15. hafta maçında Erzurumspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Erzurumspor oldu.
GALBİYET PENALTI GOLLERİYLE GELDİ
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Gökhan Karadeniz (penaltı) ve 90. dakikada Hamza Younes (penaltı) kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Erzurumspor puanını 18'e yükseltirken, Adana Demirspor 16 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de gelecek hafta Erzurumspor, Elazığspor'a konuk olacak. Adana Demirspor da Altınordu ile deplasmanda karşılaşacak.