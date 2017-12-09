Erzurumspor penaltı golleriyle kazandı

Fenerbahçeli Volkan Demirel, Bursaspor maçında bir pozisyonda hata yapan takım arkadaşlarını küfür ederek uyardı.

Volkan Demirel takım arkadaşlarına küfür etti

Aykut Kocaman'ın öngörüsü gerçekleşti ve Fenerbahçe 4 hafta önce 9 puan gerisinde olduğu Galatasaray'ı yakaladı.

Aykut Kocaman, son haftalarda ilk 11'de tercih etmediği Valbuena'yı, taktik gereği yedek bıraktığını ifade etti.

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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye cevap

Fenerbahçe'nin 'Beşiktaş' açıklamasına değinen İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, "Biz de olmayan penaltıların verilmesini mi konuşalım?" dedi.