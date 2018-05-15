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Erzurumspor, play-off finaline yükseldi

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Ümraniyespor'u ilk maçta 4-3 yenen Erzurumspor, rövanşta da rakibini 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Erzurumspor, play-off finaline yükseldi
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Spor Toto 1. Lig play-off rövanş maçında Ümraniyespor sahasında Erzurumspor'u konuk etti. 

ERZURUMSPOR FİNALDE

İlk maçta Ümraniyespor'u sahasında 4-3 mağlup eden Erzurumspor, deplasmanda da rakibini 2-1 yendi ve ilk finalist oldu.

RAKİP BOLU YA DA ANTEP OLACAK

Erzurumspor'un finaldeki rakibi bu akşam belli olacak. Boluspor sahasında Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak. İlk maçı Gazişehir Gaziantep 1-0 kazanmıştı.

Spor Toto 1. Lig play-off finali cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak ve Süper Lig'e çıkan son takım belli olacak.

Bilindiği üzere Spor Toto 1. Lig'i ilk 2 sırada bitiren Rizespor ve Ankaragücü Süper Lig'e çıkan takımlar olmuştu.

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