Erzurumspor, play-off finaline yükseldi

Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür'ü, Liverpool, Tottenham ve Porto'dan sonra Barcelona'nın da takip ettiği ifade edildi.

Süper Lig tarihinde son haftaya lider girip de şampiyonluğu rakibine kaptıran tek takım F.Bahçe. Üstelik sarı-lacivertliler bunu iki kez yaşadı.

Trabzonspor'un maliyeti nedeniyle gözden çıkardığı Sosa'nın, Beşiktaş'a dönmek için ücretinde indirime gitmeye hazır olduğunu belirtti.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Ümraniyespor'u ilk maçta 4-3 yenen Erzurumspor, rövanşta da rakibini 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Siyah-beyazlı yönetim ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan 35 yaşındaki Kanadalı futbolcu, Beşiktaş ile ayrılık aşmasına geldi.

Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulunan Tamer Tuna "Galatasaray şampiyon olur ya da olmaz, bunlar bizi ilgilendirmez" dedi.

1 Aykut Kocaman: Çok gol atmamız bence tesadüf Sezon başından beri kötü futbol oynamakla eleştirilen Fenerbahçe, Karabükspor'u 7-0 yenerek ligin en çok gol atan takımı oldu. Aykut Kocaman ise bu duruma ironik bir yorumda bulundu.

2 Son hafta şampiyonluğu veren tek takım F.Bahçe Süper Lig tarihinde son haftaya lider girip de şampiyonluğu rakibine kaptıran tek takım F.Bahçe. Üstelik sarı-lacivertliler bunu iki kez yaşadı.

3 Galatasaray'ın şampiyonluk programı belli Galatasaray'a şampiyonluk için Göztepe deplasmanında 1 puan yetecek. Sarı-kırmızılılar konsantrasyonu üst düzeyde tutsa da bir yandan da şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklara başladı.

4 Rodrigues'in ilginç hayat hikayesi Hollandalı gazeteci Thijs de Brujin, Garry Rodrigues'in postacılıktan Galatasaray'a doğru uzanan ilginç hayat hikayesini kaleme aldı.

5 Abdülkadir Ömür, Barcelona'nın takibinde Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür'ü, Liverpool, Tottenham ve Porto'dan sonra Barcelona'nın da takip ettiği ifade edildi.

6 Alanyasporlu Tzavellas: Emre Akbaba Beşiktaş'ta Alanyasporlu Tzavellas, Emre Akbaba'nın sezon sonunda 5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olacağını açıkladı.

7 Çinlilerin Beşiktaşlı futbolcular için yaptığı teklif Çin kulüpleri, Pepe ve Babel başta olmak üzere Beşiktaş'ın yaşı ilerlemiş yıldız futbolcularına transfer teklifinde bulundu.

8 Kasımpaşa, Trezeguet'in bonservisini aldı Kasımpaşa, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Trezeguet'nin bonservisini aldığını açıkladı.

9 Ünal Karaman: Oyuncularım adına üzülüyorum Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe’ye 7-0 yenildikleri karşılaşmayı değerlendirdi.