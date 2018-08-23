Erzurumspor Scarione'de ısrarcı

Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor, 31 Ağustos'a kadar kadroyu daha iyi duruma getirmeye çalışacak. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, 10 numaraya mutlaka oyuncu bekliyor.

1 ay önce görüşme yapılan Oscar Scarioneile yeniden temas kuruldu. Göztepe'de bileti kesilen ve İzmir ekibinin göndermeye çalıştığı Arjantinli futbolcu, yıllık ücret talebinde indirime giderse bu kez transfer gerçekleşebilir.

Göz Göz ile 1 sene mukavelesi kalan Scarione, 800 bin Euro garanti maaşa oynuyor. Mavi- Beyazlı yönetim bu rakamı aşağı çekmeye çalışıyor. Dadaşlar, 10 numara transferinin yanı sıra en az iki oyuncuyu daha renklerine bağlamaya çalışıyor. Bunlardan biri stoper, diğer ise hücumcu.