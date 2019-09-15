Erzurumspor'da Bilazer dönemi sona erdi

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Muzaffer Bilazer ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF. 1. Lig'de sezona başladığımız teknik direktörümüz Muzaffer Bilazer ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Erzurumspor'umuzda uzun yıllar forma giymiş hocamız ve kıymetli ekibine hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Mavi-beyazlı ekip, Bilazer yönetiminde çıktığı dört karşılaşmadan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 de mağlubiyet almıştı.