Erzurumspor'da şüpheli 12 kişi negatif çıktı

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin devam edeceği tarihlerin açıklanması üzerine kulüpler de teknik heyet, futbolcu ve personeline testler yapmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz gün yapılan testler sonucunda 4'ü futbolcu olmak üzere 11 kişinin pozitif, 12 kişinin ise şüpheli olduğunu açıklayan Erzurumspor'dan rahatlatan bir haber geldi...

İKİNCİ TESTLER NEGATİF

Şüpheli durumda olan 12 kişinin, hastanede yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Kulübümüzde dün yapılan testlerde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan testleri negatif çıkmıştır. Bugünden itibaren 14 gün karantina süreçleri olacak ve durumları takip edilecektir.''