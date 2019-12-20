Türkiye Kupası son 16 turu kuraları çekildi.

Galatasaray Rizespor'la, Fenerbahçe ise ligde yenildiği Kayserispor'la mücadele edecek. Beşiktaş ise yoğun kış şartları altında Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek.

Erzurumspor, kura çekiminin ardından paylaştığı videoyla siyah-beyazlılara esprili bir gönderme yaptı.

Erzurumspor'dan Beşiktaş'a soğuk göndermesi - İZLE

İŞTE EŞLEŞMELER

Kayserispor - Fenerbahçe

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Alanyaspor - Kasımpaşa

Başakşehir - Kırklarelispor

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Sivasspor

Antalyaspor - Göztepe BB

Erzurumspor - Beşiktaş

Trabzonspor - Denizlispor

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu’nda ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.