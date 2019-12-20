Türkiye Kupası son 16 turu kuraları çekildi.
Galatasaray Rizespor'la, Fenerbahçe ise ligde yenildiği Kayserispor'la mücadele edecek. Beşiktaş ise yoğun kış şartları altında Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek.
Erzurumspor, kura çekiminin ardından paylaştığı videoyla siyah-beyazlılara esprili bir gönderme yaptı.
Erzurumspor'dan Beşiktaş'a soğuk göndermesi - İZLE
İŞTE EŞLEŞMELER
Kayserispor - Fenerbahçe
Çaykur Rizespor - Galatasaray
Alanyaspor - Kasımpaşa
Başakşehir - Kırklarelispor
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Sivasspor
Antalyaspor - Göztepe BB
Erzurumspor - Beşiktaş
Trabzonspor - Denizlispor
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu’nda ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.