Erzurumspor'dan Beşiktaş'a ziyaret

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Mevlüt Doğan ile yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlıları ziyaret etti.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican ile teknik direktör Şenol Güneş, mavi-beyazlıların başkanı Doğan ve yönetim kurulu üyelerini Erzurum'da kamp yaptıkları otelde ağırladı. Mican ve Güneş, Mevlüt Doğan ve yöneticilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.