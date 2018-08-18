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Erzurumspor'dan Beşiktaş'a ziyaret

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Mevlüt Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş'ı Erzurum'da ziyaret etti.

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Erzurumspor'dan Beşiktaş'a ziyaret

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Mevlüt Doğan ile yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlıları ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican ile teknik direktör Şenol Güneş, mavi-beyazlıların başkanı Doğan ve yönetim kurulu üyelerini Erzurum'da kamp yaptıkları otelde ağırladı. Mican ve Güneş, Mevlüt Doğan ve yöneticilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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