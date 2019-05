Erzurumspor'dan Hakem Suat Arslanboğa'ya tepki

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında BB Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe, Victor Moses'in 59. dakikada penaltıdan kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maç sonunda Fenerbahçe'nin galibiyetinden çok Erzurumlu futbolcuların hakem konusundaki serzenişleri gündeme geldi.

Özellikle 3 puanı kaçırarak küme düşme hattından kurtulamayan Erzurumlu futbolcular, yenilgiyi hakeme bağladı.

(Görüntüler BeinSports'dan alınmıştır.)

"EMEĞİMİZİ ÇALIYORLAR"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un futbolcusu İbrahim Akdağ maçın ardından yaptığı açıklamada, orta hakem Suat Arslanboğa ve ekibine tepki gösterdi. Özellikle maç içindeki penaltı pozisyonuyla haklarının yendiğini savunan Akdağ emeklerimiz çalınıyor dedi.

(Görüntüler BeinSports'dan alınmıştır.)

İbrahim Akdağ "Bizim için stresli bir maçtı. Sezonu ilgilendiren bir maçtı. Şehre yazık oldu. Söylenecek çok şey var da yorulduk. Halkın takdirine bırakıyorum. İnsanlar da salak değil, her şeyi görüyorlar. Emeğimizi çalıyorlar. Biz de bu vatanın evladıyız. Sezon boyunca bize yapılanlara baksalar bir şey söylemeye gerek kalmaz. Bazı güçlerle başa çıkamıyorsun. Herkese teşekkürler. Elimizden gelenin mücadelesini verdik. Taraftarlarımıza üzüldük. İşimizi yapmaya devam edeceğiz. Ön hatta iş bitirici oyunların olması bu ligde bir tık öne götürüyor. Çoğu maçı rakiplerimizden iyi oynadık. Sezona çok kötü başladık. Her şey bir etkendi. Yeni çıkmış bir takım burada tutunmaya çalışıyor. Her şey bizim aleyhimize oldu." ifadelerini kullandı.

(Görüntüler BeinSports'dan alınmıştır.)

"BİZİ BU LİGDE İSTEMEDİLER"

Hakem kararlarına bir eleştiri de Erzurumsporlu Lokman Gör'den geldi. Gör küme düşme hattındaki pozisyonlarına dikkat çekerek "Yine bir hakem skandalı yaşandı! Bizi bu ligde istemediler." dedi.