Erzurumspor'dan kritik 3 puan

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Bursaspor'u konuk eden Erzurumspor düşme hattında çok kritik bir galibiyete imza attı.
ERZURUM DÜŞME HATTINDAN ÇIKTI
Haftaya 29 puanla başlayan Erzurumspor, 30 puanlı rakibi karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
İlk yarısından gol sesi çıkmayan maçta Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Eduok, 84. dakikada ise Hakan attı.
Bu sonucun ardından son 3 haftaya girilirken Erzurumspor 32 puana yükseldi ve küme düşme hattından çıktı.
Bursaspor ise 17. sıraya gerileyerek ligde kalma yolunda ağır bir darbe aldı.