1 Erzurumspor'dan kritik 3 puan Süper Lig'in 31. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Erzurumspor sahasında Bursaspor'u 2-0 yendi.

2 Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yla karşı karşıya gelecek.

3 Mourinho için PSG ve Roma devrede Fransız L'equipe gazetesine göre, Mourinho PSG'yi çalıştırmak istiyor. İtalyan ekibi Roma ise Portekizli hocaya 3 yıllık teklif yaptı.

4 Urapuca'nın rakibine yaptığı acımasız faul Bolivya Ligi'nde Blooming ile Royal Pari arasında oynanan maçta Leonardo Urapuca rakibi Mateo Zoch'un ayağını kırdı.

5 Şenol Güneş'ten Burak'a: Derbide tahriklere kapılma Galatasaray maçı öncesinde Burak Yılmaz'la bir toplantı yapan Şenol Güneş, golcü futbolcuyu derbide tahriklere kapılmaması konusunda uyardı.

6 Ağaoğlu: Manchester United, Yusuf ve Abdülkadir'i istedi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Manchester United'ın Yusuf ve Abdülkadir için 20 milyon euroluk teklif yaptığını ifade etti.

7 Tolga Ciğerci: 2 hafta sonra dönüyorum Sezon başından beri sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyen Tolga Ciğerci, 2 hafta sonra sahalara döneceğini söyledi.

8 Fenerbahçe'ye İranlı forvet İran basınının haberine göre Fenerbahçe, İstiklal'de forma giyen 17 yaşındaki santrfor Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna kattı.

9 Diagne: Beşiktaş'a golüm var Galatasaray'ın en çok eleştirilen futbolcusu Diagne, derbide Beşiktaş'a gol atacağını ifade etti.