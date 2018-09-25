Erzurumsporlu Thy'ye Fair Play ödülü verildi

Sezon başında Werder Bremen'den Erzurumspor'a transfer olan Lennart Thy, gösterdiği örnek davranışla FIFA Fair Play Ödülünü kazandı.

LÖSEMİ HASTASINA KÖK HÜCRE BAĞIŞLADI

Alman ekibinden Hollanda takımı Venlo'ya kiralık olarak gönderilen Lennart Thy, geçtiğimiz mart ayında takımının PSV ile oynadığı maçta kök hücre bağışında bulunmak için oynayamadı.

Bu davranışından dolayı takdir toplayan Lennart, o günkü mücadelede oynayamamasına rağmen maçın adamı seçilmişti.

Thy'nin kök hücre bağışında bulunması dünyada da büyük yankı uyandırdı. Son olarak Thy, FIFA tarafından verilen Yılın Fair Play ödülüne layık görüldü.