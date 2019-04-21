Erzurumspor'un deplasman galibiyeti umutlarını yeşertti

ANADOLU AJANSI - Spor Toto Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Akhisarspor'un ardından Göztepe'yi de yenerek hem üst üste iki maçını kazandı hem de Göztepe karşılaşmasıyla ilk deplasman galibiyetini aldı.

Mavi-beyazlı ekip, ara transfer döneminde önemli oyuncuları kadrosuna katmasına karşın 28. haftaya kadar istediği sonuçları elde edemedi.

İkinci yarının ilk 10 haftalık bölümünde sadece bir kez kazanan, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Erzurum temsilcisi, ligin son iki haftasında 6 puan topladı.

28. hafta mücadelesinde ağırladığı Akhisarspor'u 2-1 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 29. haftada ise deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Mavi-beyazlılar, bu sezon ligde ikinci kez üst üste iki maç kazandı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk yarıda da 12 ve 13. haftalardaki Göztepe ve Antalyaspor maçlarını kazanmıştı.

Erzurum temsilcisi, aynı zamanda Göztepe galibiyetiyle bu sezon ligde deplasmanda ilk kez 3 puanı hanesine yazdırdı.

Puanını 28'e çıkaran ve 16. sıraya yükselen Erzurumspor, hem ligde kalma umutlarını yeşertti hem de 30. haftada deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maç öncesi moral depoladı.

"Artık hedefe odaklandık, kaldı 5 final"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göztepe ile deplasmanda çok zor bir mücadeleye çıktıklarını ve galibiyet dolayısıyla mutlu olduklarını belirtti.

Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını, kalan tüm maçların alt sıralardaki takımlar için final olduğunu aktaran Dal, şunları kaydetti:

"Zor olacağını biliyorduk, her iki takım için de kritik maçtı. Göztepe, İzmir'in köklü kulüplerinden, büyük bir camia, muhteşem taraftarı var, takımlarını da çok ciddi destekliyorlar. Deplasmanda karşılaşmak, o seyirci baskısının altında oynamak zor. Ancak biz Erzurumspor'uz, bu tür atmosferleri çok yaşadık. Maçın bitiş düdüğüne kadar sahaya yüreklerini ortaya koyarak mücadele eden futbolcular ve teknik heyete, büyük Erzurumspor taraftarına teşekkür ediyoruz. Kazandığımız için çok mutluyuz. Artık hedefe odaklandık, kaldı 5 final."

"İlk deplasman galibiyeti dolayısıyla çok mutluyuz"

Ahmet Dal, Göztepe galibiyetinin anlamlı olabilmesi için ligin 30. haftasında Antalyaspor deplasmanından da 3 puan almaları gerektiğini dile getirerek, "Antalyaspor maçını da kazanmamız gerekiyor. Oyuncularımıza güveniyoruz. İyi futbol oynamamıza rağmen deplasmanda galibiyet elde edememiştik. Göztepe maçıyla bu şanssızlığımızı kırmış olduk. Etkili oyunla ilk deplasman galibiyetini aldığımız için çok mutluyuz. Camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.