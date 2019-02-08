Erzurumspor'un Özgür Yankaya tweeti tepki topladı

Erzurumspor'dan futbolseverleri şaşkına çeviren bir paylaşım geldi.

Özgür Yankaya'nın fotoğrafının üzerine 'Operasyon çocuğu Özgür Yankaya' yazan kulüp, resmi Twitter hesabından ''Bu operasyon çocuğuna bu hafta maç verilmedi. Takipteyiz bakalım kaç hafta askıya alacaklar" şeklinde bir açıklama yaptı.

B.B. Erzurumspor, gelen tepkilert üzerine bu tweetten birkaç dakika sonra özür mesajı yayımladı.

Mesajda “Kulübümüzün twitter hesabından yapılan bizleri de üzen nahoş paylaşımdan dolayı futbol kamuoyundan özür dileriz. Söz konusu arkadaşın görevine son verilmiştir” ifadelerine yer verildi.