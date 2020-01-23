Erzurumspor'un piyasa değeri

Türkiye Kupası her yıl sürpriz sonuçlarla gündeme geliyor.

Bu sezonun sürpriz takımlarından biri de Beşiktaş'ı kupanın dışına iten Erzurumspor oldu.

8.4 MİLYON EUROLUK DEĞERİ VAR

Sahasında 3-2 yendiği siyah-beyazlı ekibi deplasmanda da aynı skorla deviren Dadaşlar, çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Erzurumspor, kadro değeriyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de mücadele eden ancak tutunamayarak TFF 1. Lig'e düşen mavi-beyazlı takım küçülmeye gitti.

Daha mütevazı isimlerle yoluna devam eden Erzurumspor'un kadro değeri 8.4 milyon euro. Beşiktaş'ın kadrosundaki oyuncuların piyasa değeri ise 72 milyon euro olarak belirlendi.

Öte yandan Erzurumspor'un kupadaki rakibi cuma günü çekilecek kurayla belli olacak.