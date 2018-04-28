Es-Es kümede kaldı

Spor Toto 1. Lig'de 33. haftasında Eskişehirspor 87. dakikaya kadara 2-0 geride götürdüğü maçta son 5 dakikada attığı 2 golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Boluspor'un gollleri 9. dakikada Emre Gültekin ve 80. dakikada Poepon kaydetti. Eskişehirspor'un golleri ise 85. dakikada Hürriyet Gücer ve 90. dakikada Andaç Güleryüz'den geldi. Bu sonuçla Boluspor 57, Eskişehirspor ise puanını 38'e çıkardı.

Eskişehirspor, bu sonuçla Ankaragücü'nün Süper Lig'e çıkmasını sağladı kendisi de ligde kalmayı garantiledi. Eskişehirspor, 35 puanla 15. sırada bulunan Samsunspor'un ikili averajda önünde olduğu için kümede kaldı.