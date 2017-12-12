Es Es'ten Antep'e 7 gol

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Eskişehirspor, Gaziantepspor'u 7-0 mağlup etti. İki takım da seremoniye üzerinde "Kudüs kırmızı çizgimizdir" yazılı pankartla çıktı
ESKİŞEHİRSPOR: 7 - GAZİANTEPSPOR: 0
STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Emrah Ünal, Mehmet Ali Akkor
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Bilal Aziz Özer (Dk. 61 Andaç Güleryüz), Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, Erkan Zengin, Ofoedu (Dk. 82 Furgan Polat), Hürriyet Gücer, Akaminko, Semih Güler, Bruno (Dk. 65 Fıratcan Üzüm)
GAZİANTEPSPOR: Selçuk Özcan, Şenol Can, Elyasa Süme (Dk. 34 Mustafa Emirhan Özyaşar), Zeki Sinanoğlu, Hasan Genç, İlker Günaslan (Dk. 79 Hüseyin Polat), Oktay Aydın, Müslüm Talşik, Erdal Ahmet Özdemir (Dk. 60 İbrahim Halil Keser), Gökhan Çamur, Yusuf Erdem
GOLLER: Dk. 21 Erkan Zengin (Penaltıdan), Dk. 28, Dk. 43 ve Dk. 74 Ofoedu, Dk. 69 ve Dk. 76 Fıratcan Üzüm, Dk. 79 Hasan Hüseyin Acar ( Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Dk. 39 İlker Günaslan ( Gaziantepspor), Dk. 52 Ofoedu, Dk. 61 Akaminko (Eskişehirspor)