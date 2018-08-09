Eşinin soyadını alan hakem

1 Süper Lig ekiplerinin yaptığı önemli transferler Yeni sezona hazırlanan Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için renklerine yeni isimleri bağladılar.

2 Cocu'nun Giuliano raporu Benfica maçında sahada adeta tel tel dökülen Giulano'nun sistemine uymadığını düşünen Phillip Cocu, yönetime "satılabilir" raporu verdi.

3 Çağlar'ın Altınordu'ya kazandırdığı para Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 25 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer oldu. Bu transferle birlikte Altınordu'nun kasasına 50 milyon TL girecek.

4 Galatasaray'da kadro değişiyor Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim kadroda değişikliğe gidecek. Yeni transfer Onyekuru 11'de olacak.

5 Süper Lig'de 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu, yarın başlayacak olan Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

6 Valbuena'ya ceza geliyor Benfica-Fenerbahçe maçının 61. dakikasında oyundan alınan Valbuena, su şişesini yere atarak Cocu'ya tepki göstermişti. Yönetimin tecrübeli futbolcuya ceza vereceği öğrenildi.

7 Emre Akbaba: Transferin son gününe kadar beklerim Galatasaray'a transfer olmak için Başakşehir ve Fenerbahçe'yi reddeden Emre Akbaba, "Beklemek benim için sorun değil, zaten yıllarca bekledim" dedi.

8 Gomis: Maaş talebim farklı yerlere çekildi Yönetimden zam talebinde bulunan ancak beklediği cevabı alamayan Bafetimbi Gomis geri adım attı. Fransız golcü, "Galatasaray'da çok mutluyum" dedi.

9 Vida için son gün bugün İngiltere'de transfer dönemi bu gece kapanıyor. Adı Premier Lig ekipleriyle anılan Vida'nın satışı bugün de gerçekleşmezse Hırvat stoper kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek.