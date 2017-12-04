Eski F.Bahçeli Gruda, Yakın Doğu'da

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübünden yapılan açıklamada, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iyi bir performans ortaya koyan takıma önemli bir transfer daha yapıldığı belirtilerek, "Kariyerinde önemli başarılar ve sayısız şampiyonluklar yaşayan, ayrıca WNBA’de Los Angeles Sparks forması giyen Sandrine Gruda ile anlaşmaya vardık." denildi.

13.5 SAYI ORTALAMASI YAKALAMIŞTI

Türkiye'de geçen sezon Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki pivot, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 13,5 sayı, 8 ribaunt, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 10,2 sayı, 5,6 ribaunt, Türkiye Kupası'nda ise 12 sayı, 11 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.